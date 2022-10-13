الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام - تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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