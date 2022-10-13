الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الجمعة
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحو بوجه عام - تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام - تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.