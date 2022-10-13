«وام» تستضيف ملتقى سفراء الكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت اللجنة العليا للكونغرس العالمي للإعلام «ملتقى سفراء الكونغرس» بحضور مؤثري منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، وذلك في مقر وكالة أنباء الإمارات «وام» بالعاصمة أبوظبي.

حضر الملتقى.. محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، وخليفة القبيسي المدير التنفيذي التجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة «أدنيك»، وعدد من الإعلاميين.

في بداية الملتقى رحب محمد جلال الريسي بجميع الحضور، مؤكداً أن توجيهات ودعم القيادة الرشيدة تشكل خريطة طريق لمواصلة تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المجالات، لا سيما الإعلام الذي يؤدي دوراً استراتيجياً في نقل رسالة الإمارات الحضارية والتنموية والإنسانية إلى العالم.

واستعرض الريسي أمام الحضور الفعاليات الرئيسة التي يستضيفها الحدث الدولي، والمتمثلة في المعرض الذي يضم 150 عارضاً من 25 دولة، والمؤتمر الذي يستضيف 170 متحدثاً من 18 دولة، وورش العمل التي يصل عددها إلى 27 ورشة عمل متخصصة.

وقال إن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال جلسات تتعلق بصناعة الإعلام والتواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والابتكار، كما يغطي المؤتمر جلسات متخصصة تتناول مواضيع الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت ومؤثري التواصل الاجتماعي على النطاق العالمي، إضافة إلى المعرض المتخصص للشركات الإعلامية والتقنيات والمنصات الاجتماعية والحلول الرقمية والبرامج الذكية بمشاركة كبريات الشركات العالمية.

وأشار محمد جلال الريسي إلى استضافة الكونغرس العالمي للإعلام سلسلة من ورش العمل التفاعلية لطلبة كليات الإعلام والمتخصصين والموهوبين والمهتمين وصناع المحتوى في إطار من التعلم والمحاكاة لصقل المهارات وتنمية القدرات باستخدام أحدث الأساليب المعرفية والأدوات التدريبية التي سيقدمها نخبة من المتدربين الدوليين.

من جانبه قال خليفة القبيسي: «إن معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام يشكل منصة دولية تستقطب قادة قطاع الإعلام والخبراء والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى لرسم مستقبل قطاع الإعلام واستشراف التوجهات العالمية في هذا المجال الاستراتيجي».

وأضاف: «أطلقت مجموعة أدنيك مؤخراً هويتها المؤسسية الجديدة التي تهدف للنهوض بواقع ومستقبل عدد من القطاعات الواعدة، وذلك للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمة لقطاع صناعة الأعمال في المنطقة، وتأتي تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، والرامية لنقل وتوطين المعرفة في القطاعات الحيوية والواعدة، بما فيها قطاع الإعلام.

حيث تقوم فرق العمل في مجموعة أدنيك بالتنسيق مع وكالة أنباء الإمارات وبقية المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي لإنجاح الفعالية المهمة وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وتقدم القبيسي بالشكر لجميع الحضور في ملتقى سفراء الكونغرس العالمي للإعلام، مؤكدا دورهم المهم في إنجاح الحدث ونقل رسالته إلى العالم بما يملكون من مهارات في صناعة محتوى إعلامي إبداعي وهادف.

وأوضح أن الحدث الدولي يوفر للمؤسسات الإعلامية منصة لمناقشة فرص التعاون والشراكات التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام على مستوى العالم.

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