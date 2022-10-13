موظفو الحكومة الاتحادية ينفذون 151 ألف إجراء موارد بشرية عبر «FAHR»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تطبيقها الذكي FAHR، الذي أطلقته في العام 2014 شهد تفاعلاً كبيراً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المنصرم، حيث نفذ موظفو الوزارات والجهات الاتحادية، من خلاله أكثر من 151 ألف إجراء موارد بشرية.

وقال عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة: إن أكثر من 40 وزارة وجهة اتحادية تستفيد بشكل مباشر من الخدمات، التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية.

ولفت إلى أنه جرى تحميل التطبيق قرابة 22 ألف مرة منذ بداية العام الحالي، وبلغ عدد إجراءات الموارد البشرية الذاتية، التي نفذها من خلاله مسؤولو وموظفو الحكومة الاتحادية أكثر من 151 ألف إجراء.

وأشار إلى أن التطبيق يشكل منصة ذكية موحدة، تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم، وهو الأمر الذي يبسط إجراءات الموارد البشرية، ويسهل على الموظفين، ويوفر الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على المهام والمسؤوليات والمشروعات الاستراتيجية في المؤسسة.

وقال العوضي: إن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير تطبيقها الذكي، وتحويل كل خدماتها الرئيسية والفرعية إلى ذكية وإتاحتها عبر التطبيق، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى مواكبة توجهات القيادة الرشيدة للدولة بأتمتة كل الخدمات الحكومية وتحويلها إلى ذكية؛ للتسهيل على المتعاملين، ومنحهم تجربة حكومية فريدة من نوعها.

وأوضح مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة دشنت خلال العام الجاري حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيقها الذكي FAHR، تفيد بشكل مباشر موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ومنها: (خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة.

والتي تأتي تماشياً مع اعتماد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية، والمرونة، التي منحها المشرع لفئات معينة من الموظفين للعمل عن بعد في هذا اليوم).

ومن الخدمات المبتكرة التي يتيحها تطبيق FAHR لموظفي الحكومة الاتحادية: الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.

ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية، التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة: الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب إجازة، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وإصدار رسائل لمن يهمه الأمر، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام كل مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.

ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات الذاتية لموظفي الحكومة الاتحادية ومنها: عرض وتحديث الوثائق الشخصية، وطلب خدمة الدعم الفني؛ لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والبحث عن موظفين في الحكومة الاتحادية، والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وترشيح الموظفين ضمن نظام المكافآت والحوافز الاتحادي، والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي.

وعلى صعيد متصل خصصت الهيئة مجموعة من القنوات الذكية والتفاعلية للتواصل مع الجمهور، واستقبال ملاحظاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها، وذلك في إطار حرصها على تطوير خدماتها، ورفع مستويات رضا متعامليها، ومن هذه القنوات: نظام إسعاد المتعاملين.

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