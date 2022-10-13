سيف بن زايد يزور «جيتكس 2022» ويتفقد عددا من الأجنحة

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم "الخميس"، معرض "جيتكس جلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع سموه في جولته على الأجنحة المختلفة التي تمثل أبرز المؤسسات التقنية المحلية والعالمية المبتكرة، على ما تعرضه من تقنيات مستحدثة ومشاريع إستراتيجية رقمية بما في ذلك تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية المصممة لاحتياجات المجتمع وبما يعزز توجهات المجتمع في التحول الرقمي.

وشملت زيارة سموه أجنحة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا) ضمن جناح حكومة دبي، وهواوي ( HUAWEI) وتحالف الإمارات للحلول التقنية، ومايكروسوفت (MICROSOFT)، ودونو (DONO)، وأمازون (AMAZON)، وأكسبينج أيروهت (XPENG AEROHT).

واستمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة والمنصات حول التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المعروضة والمبادرات في قطاعات التقنية والحماية الإلكترونية بما فيها مشاريع الجهات المحلية والحكومية في الحلول الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.

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