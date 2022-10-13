«آيسنار أبوظبي» منصة عالمية لعرض أفضل الممارسات في الأمن والسلامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي» يعتبر منصة عالمية تجمع المتخصصين والخبراء وصناع القرار في قطاع الأمن الوطني بمجالاته الحديثة. وقال خلال زيارته «آيسنار أبوظبي 2022» ومنصة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بجناح وزارة الداخلية في المعرض الذي نظمته شركة أبوظبي للمعارض أدنيك بالتعاون مع الوزارة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض: ننظر إلى «آيسنار أبوظبي 2022» على أنه إحدى أهم القدرات الوطنية، كونه حدثاً عالمياً، تعرض من خلاله أفضل الممارسات الوطنية والدولية في مجال الأمن والسلامة العامة، ويسهم في تعزيز استدامة الشراكات الإستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمواجهة التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية.

وأضاف، خلال الزيارة التي رافقه فيها كبار الضباط: أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحرص على المشاركة الفعالة في هذا الحدث العالمي بصورة مستمرة لاكتساب المعرفة الأمنية وتبادل الخبرات ومواكبة تطور المدن الذكية لدرء المخاطر، وتطوير قدراتنا الشرطية لمواجهة التحديات في كافة المجالات، خاصة مجال الأمن الرقمي، وبما يعزز من جودة الحياة ويرفع الشعور بالأمن والأمان لدى كافة أفراد المجتمع.

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