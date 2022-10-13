تعاون بين «صحة أبوظبي» وشركة آبفي للمستحضرات الدوائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، اليوم إعلان تعاون مع شركة آبفي (AbbVie) للمستحضرات الدوائية الحيوية.

ويضع إعلان التعاون الذي وقعه كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي وحسن صبّاح، المدير العام لشركة آبفي للمستحضرات الدوائية الحيوية، خطة للتعاون بين الجانبين، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: البحوث والتجارب السريرية؛ وتقييم الابتكار والتقنيات الصحية؛ والعمليات الصناعية والتعليم الطبي لشركة آبفي في أبوظبي. وتهدف دائرة الصحة - أبوظبي عبر هذه الاتفاقية إلى مواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة، عبر الارتقاء بمستويات الابتكار وخدمات الرعاية الصحية والعلاجات المقدمة للمرضى في إمارة أبوظبي.

ومن أبرز مستهدفات المحاور الثلاثة، زيادة عدد التجارب السريرية في أبوظبي وتعزيز جودتها واستكشاف الفرص السانحة لإجراء التجارب السريرية المبكرة، واستعراض حلول الرعاية الصحية المبتكرة في أبوظبي، واختبار وتطوير حلول المبتكرين في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي، واستكشاف القدرات الصناعية المحلية وحلول التغليف الثانوية لمنتجات آبفي، وترسيخ إمكانات أبوظبي في مجالات علوم الحياة من خلال استكشاف فرص التعاون في تطوير واختبار وتبني وتصنيع عقاقير جديدة وعلاجات مبتكرة وتقنيات متطورة وإثراء علاقات التعاون في المجالات التعليمية لتأسيس مراكز للتميز ضمن عدد من المجالات العلاجية.

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