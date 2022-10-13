انطلاق «رايب ماركت» في أكاديمية شرطة دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق يوم غد السبت فعاليات وأنشطة سوق «رايب ماركت» في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع شركة «رايب ماركت»، ويُعد السوق منصة مجتمعية تفاعلية تجمع العائلات في الهواء الطلق لحضور العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية، التي تستمر حتى شهر مايو 2023.

ويُتيح سوق «رايب ماركت»، لزواره الاستمتاع بأجمل الأوقات في الفعاليات المتنوعة، كل يوم سبت من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء، وكل يوم أحد من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء.

مشغولات

ويعرض الموسم الجديد من سوق «رايب ماركت»، مجموعة من المشغولات الحرفية ومواد عضوية للعناية بالبشرة، والحقائب الجلدية المصنوعة يدوياً، والمجوهرات المصنوعة يدوياً والأزياء الفريدة واللوحات الفنية وغيرها الكثير، إلى جانب عرض لمنتجات المزارعين من فواكه وخضراوات عضوية والعديد من أصناف الأطعمة، لدعم المنتجات المحلية والمشاريع الصغيرة.

ويستضيف السوق ورش عمل وعروضٍ موسيقية حية وجلسات للياقة البدنية وأنشطة تعليمية، ودورس لياقة بدنية، وركوب الخيل و«البوني»، وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال، والعديد من الأنشطة الأخرى.

ويضم سوق «رايب ماركت» في كافة أرجائه مجموعة من عربات وشاحنات الطعام التي تقدم ألذ وأشهى المأكولات، فيما يُعد السوق بمثابة فرصة لدعم المشاريع المحلية والأسرية، واغتنام فرص رائعة لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة والمميزة وبأسعار تنافسية.

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