الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 04:41 والجزر الأول عند الساعة 08:49الجزر الثاني عند الساعة 22:07.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12المد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الاول عند الساعة 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 24 85 15

دبي 38 25 80 15

الشارقة 37 23 85 10

عجمان 36 25 75 20

أم القيوين 37 19 75 30

رأس الخيمة 38 20 85 20

الفجيرة 34 26 75 35

العـين 38 25 45 10

ليوا 38 21 90 20

الرويس 35 23 95 25

السلع 36 25 95 50

دلـمـا 35 26 85 50

طنب الكبرى 36 27 85 60

طنب الصغرى 36 27 85 60

أبو موسى 35 28 90 50 .



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