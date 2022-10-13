اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثامن لمتابعة التحضير لتقرير الاستعراض الدوري الشامل

المصدر: وام

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عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر ديوان الرئاسة اجتماعها الثامن برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، حيث استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو 2018.

واطلع معالي الدكتور قرقاش خلال الاجتماع على عمل فرق العمل التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة إعداد التقرير الوطني، وأكد على أهمية الدور التشاوري للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقاً لمبادئ باريس،ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة في إعداد التقرير الوطني ومساهماتها في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في كافة مراحلها. كما اطلع معاليه على ورش العمل التخصصية المقرر تنظيمها في إطار التحضير للتقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أنشئت من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 بمثابة الآلية التنسيقية بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تشرف ضمن مهامها على متابعة التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

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