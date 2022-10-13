طرق دبي تُوّحِّدُ ساعات العمل في جميع مراكز مُزَوِّدي الخدمة اعتباراً من 14 أكتوبر الجاري

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توحيد ساعات العمل في جميع مراكز مُزَوِّدي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) والبالغة (28) مركزاً التابعة لها في عموم الإمارة ما عدا مركزين، وهما مركز تسجيل (حتا) ومركز تسجيل (جبل علي)، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة من الجمهور من مُلاّك المركبات وغيرهم من أصحاب العلاقة. وستكون أوقات العمل الجديدة سارية المفعول اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة 14 أكتوبر الجاري.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في أن أوقات العمل الجديدة ستكون من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 10:30 مساءً ما عدا مركز تسجيل (حتا) و(جبل علي) حيث ستكون أوقات العمل في مركز تسجيل حتا من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً وأوقات العمل في مركز تسجيل جبل علي ستكون من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساءً.

وسيتم تغيير عطلة نهاية الأسبوع لمراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني) المذكورة لتكون يوم الأحد بدلاً من يوم السبت، على أن يتم كذلك تغيير ساعات العمل يوم الجمعة لتصبح على فترتين صباحية ومسائية كالتالي: المراكز الـ(28) ستكون أوقات عمل الفترة الصباحية فيها من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 منتصف النهار وأوقات عمل الفترة المسائية فيها من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى الساعة 10:30 مساءً.

وستقتصر أوقات العمل في مركز تسجيل جبل علي يوم الجمعة على الفترة الصباحية فقط من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 منتصف النهار، فيما ستقتصر أوقات العمل في مركز تسجيل حتا يوم الجمعة فقط على الفترة المسائية من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى الساعة 9:00 مساءً.

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