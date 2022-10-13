تعاون بين بوابة المقطع وبريد الإمارات و"سكاي جو" لإطلاق خدمات توصيل جوية باستخدام "الدرون"

المصدر: وام

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أعلنت اليوم بوابة المقطع، ذراع الخدمات الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة بريد الإمارات المشغل الرسمي للخدمات البريدية في الدولة، وشركة "سكاي جو " مزود الخدمات اللوجستية الجوية، عن تعاونهم لتجربة مبادرة جديدة لتوفير خدمات توصيل جوية شاملة باستخدام طائرات "الـدرون" وخدمات أخرى.

وستتعاون الجهات الثلاث في تنفيذ برنامج تجريبي ينشر طائرات "الدرون" لنقل الطرود والوثائق إلى مواقع بريد الإمارات المحددة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، ابتداءً برحلات قصيرة المدى ليتوسع البرنامج فيما بعد ويشمل اختبارات لمسافات طويلة وبسعة أكبر، وذلك بهدف تقييم الطلب على مثل هذه الخدمات، ومدى الفوائد الأوسع التي توفرها.

وتهدف المبادرة الجديدة، إلى تقديم خدمات مستدامة ومناسبة للمتعاملين، حيث تتولى هذه الخدمة نقل عدة أنواع من الطرود تشمل المستلزمات الدوائية الضرورية والأغذية الطازجة والمستندات العاجلة، وذلك بسرعة كبيرة مع تزويدها بنظام تتبع متطور يحدد موقع الطرد بشكل آني.

وستعمل بوابة المقطع، في إطار هذا التعاون، على توظيف منصة "مارجو هب" الرقمية للخدمات اللوجستية بهدف تسهيل التعاملات الرقمية بين المتعاملين ومجموعة بريد الإمارات التي تتولى بدورها مسؤولية إدارة هذه الخدمة وتقديم ميزة تتبع حالة الطرود، في حين توفر "سكاي جو" حلولاً متطورة لتقنيات "الدرون".

وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، أنّ بوابة المقطع تتمتع بمكانة رائدة تتيح لها قيادة المبادرات التقنية الفريدة مثل هذه المبادرة، بصفتها شريكاً موثوقاً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية إقليمياً وعالمياً.

وقالت: "تواصل بوابة المقطع بذل الجهود المكثفة للمساهمة في مشاريع متميزة من شأنها إحداث تغيير إيجابي وتحقيق التحول المنشود في قطاع التجارة العالمي، وسيعمل هذا التعاون الجديد مع شركائنا على تحقيق تلك الأهداف بأفضل صورة ممكنة. وتوفر طائرات "الدرون " وتقنياتها المتقدمة مستويات أفضل من خدمات التوصيل السهلة والسريعة لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي، كما تعمل في الوقت نفسه على تحقيق أثر بيئي إيجابي في مثل هذا النوع من الخدمات ".

وأضافت: "تعد منصة "مارجو هب "، التي عملنا على توظيفها في هذا المشروع والاستفادة من مزاياها منصة رقمية متطورة وشاملة تغطي احتياجات الخدمات اللوجستية كافة، ابتداءً من مزايا تتبع الشحنات وخدمات التخزين، وصولاً إلى مرحلة التوصيل، ولذلك فإن التوسع في خدمات تلك المنصة عبر إضافة طائرات "الدرون " يُعدّ تطوراً مهماً قابلاً للتنفيذ بسلاسة ".

بدوره قال عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة بريد الإمارات يأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية المجموعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة في الدولة والتي تتبنى أحدث التقنيات بما يسهم في تزويد المتعاملين بحلول توصيل مبتكرة، ولذلك تعد بوابة المقطع شريكاً مثالياً لهذا المشروع إذ تقدم حلولاً رقميةً مميزةً في الدولة عبر منصاتها الرقمية المتطورة.

وأضاف يمثل هذا المشروع التجريبي لطائرات "الدرون " حلاً عالي الكفاءة ورفيقاً بالبيئة لإيصال الطرود الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للاتحاد البريدي العالمي، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن عبر دعم هذا المشروع من التخفيف على حركة المرور والتقليل من استهلاك الوقود في مراحل التوصيل.

من جهته، قال محمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي جو ": "تركز شركة "سكاي جو " على استشراف المستقبل وتطوير التقنيات الخاصة بطائرات "الدرون " بهدف ترسيخ ريادتها في هذا المجال وإحداث تغيير إيجابي على امتداد جميع قطاعات الأعمال وأسواقها في الدولة. وساهمت إمكاناتنا الكبيرة وقدرتنا على تقديم القيمة للمتعاملين، في ترسيخ شراكاتنا المثمرة مع جهات رائدة مثل الهيئة العامة للطيران المدني التي تعد شريكنا الرئيسي في مشاريعنا الخاصة بتوظيف خدمات الطائرات المسيّرة".

وأضاف: "فخورون بإبرام هذه الشراكة مع كل من بوابة المقطع ومجموعة بريد الإمارات الرائدتين في القطاع اللوجستي، وباختيارهما لتقنيات شركة "سكاي جو"، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة جديدة ضمن الجهود الرامية إلى إحداث التحول في قطاع التجارة العالمية ليكون أكثر كفاءةً واستدامةً ومسؤولية تجاه البيئة".

وسيتم نشر تفاصيل هذا البرنامج التجريبي بحلول نهاية عام 2022 إلى جانب مجموعة من العروض التجارية المزمع إطلاقها في العام المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

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