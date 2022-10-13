ولي عهد الشارقة يفتتح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري

المصدر: وام

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مقر المجلس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، و معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء المجلس الاستشاري السابقين وعدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

بدأت مراسم الحفل بوصول سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري وعزف السلام الوطني للدولة، ليستمع الحاضرون بعدها إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.

وألقى سمو ولي عهد الشارقة بمناسبة انعقاد المجلس كلمة، قال فيها : “ يسعدنا أن نلتقيكم اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسكم في دور انعقاده الأخير من هذا الفصل التشريعي، والذي شهد الكثير من الأحداث والظروف والإجراءات الاستثنائية ولكن بتوفيقٍ من الله عزّ وجل، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وجهود المُخلصين استطعنا أن نتجاوز كل الظروف والسير قُدماً نحو ما نصبوا إليه من خيرٍ وتقدمٍ وعزةٍ لهذا الوطن، وأبناءه والمقيمين على أرضه الطيبة ”.

وأكد سموه على دور المجلس الاستشاري الهام ضمن منظومة العمل الحكومي للإمارة والتعاون بين مختلف الجهات، تحت رعاية كريمة واهتمام كبير من صاحب السمو حاكم الشارقة به منذ إعلان انطلاق أعماله، قائلاً : “ لقد أُنشأ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على قواعدٍ متينة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ليكون عوناً وسنداً له، وركناً أساسياً في تنظيم الجهاز الحكومي لإمارة الشارقة، ومضرباً للمثلِ في العمل البرلماني والحكومي القائم على التعاون والتكامل والتوازن فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليُباشرُ مجلسكم من المهام والاختصاصات التشريعية والرقابية ما يُلبي طموحات سموه، ويحقق الأهداف المرجوة، ولكي يتحقق هذا فلابد من وضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نُصب أعيينا والعمل كما يوصينا دائماً للسعي في سبيل تحقيق المصلحة العامة، لذلك فنحن نؤكد على ما أوصيناكم به أنتم وجميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة على العمل بأقصى درجات التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على ما تحقق من مكاسب وإنجازات، ونحنُ على ثقة بأنكم جميعاً أهلٌ للمسؤولية ”.

ثم أذن سمو ولي عهد الشارقة بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الرابعة من الفصل التشريعي العاشر، قائلاً :" بسم الله وعلى بركة الله وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، نُعلن عن افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، متمنين لكم التوفيق والسداد ولإمارة الشارقة دوام الخير والرخاء ".

ودعا سمو ولي عهد الشارقة في نهاية كلمته :" الله عزّ وجلّ أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يحفظ رئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه الحُكام، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأن يُسدد على الخير خطاهم ".

بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس للاستشاري سعادة أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2022 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

من جانبه ألقى سعادة علي ميحد السويدي كلمة رحب فيها بسمو ولي عهد الشارقة، مثمناً تشريف سموه افتتاح دور انعقاد المجلس، قائلاً : “ في مستهل انعقادنا البرلماني يعرب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن فخره واعتزازه بتشريف سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر لتتواصل الأعمال نحو غاياتها من أجل حاضر الشارقة ومستقبلها والعمل نحو مرتكزات وطنيه تستهدف الإنسان وبيئته ومعيشته وتعمل على نموه وتطوره في أسرة مستقرة ومجتمع متماسك مترابط”.

وأشار إلى دور المجلس الرئيس في مسيرة التنمية في الإمارة، قائلاً : “ إن حضوركم الكريم وتشريفكم يدعم أعمال المجلس كسلطة تشريعية ورقابية تمارس دورها في خدمة أهدافنا الوطنية وخدمة مسيرة الخير والنماء لإمارة الشارقة والتي ترسخت بفضل من المولى عزّ وجل ثم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على امتداد عشرة فصول تشريعية ليكون أكثر قدرة على رصد اهتمامات المواطنين وتحويلها إلى أسئلة تُطرح على جهات الاختصاص وهذه أمانة كبرى تناط بالمجلس وبأعضائه وعضواته”.

وتطرق في كلمته إلى دور المجلس الرقابي والاستشاري في جهود تلبية احتياجات الانسان على أرض الشارقة .. موضحا: “لقد قطع المجلس خلال أدواره الثلاثة من فصلنا التشريعي مشواراً في سبيل القيام بدوره، وسعى لمزيد من التفاعل مع مؤسسات ودوائر وهيئات إمارة الشارقة، فضلاً عن النزول إلى الميدان لتلمّس احتياجات المواطنين وهمومهم وصياغة التوصيات التي ترفع لصاحب السمو حاكم الشارقة ولسموكم من خلال الواقع العملي وتعزيز توجهاتكم الكريمة في توفير سبل العيش الكريم لأبنائكم وبناتكم. وعملنا من خلال منظومة عمل المجلس ولجانها جنباً إلى جنب مع الحكومة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بكل جهد لدعم مسيرة الشارقة من أجل استشراف المستقبل في كافة المجالات، لتلبية احتياجات المجتمع سواء في بناء الانسان من خلال المؤسسات العامرة في الشارقة والبنية التحتية والنواحي التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها”.

وأشار السويدي إلى إنجازات التجربة البرلمانية في إمارة الشارقة وآليات سير العمل في المجلس بقوله :" عكست تجربة المجلس الاستشاري النوعية والفريدة نمطاً من الحوار الفاعل، وتميزت الجلسات العامة والأطروحات المقدمة في الأسئلة البرلمانية ومناقشة مشاريع القوانين وسياسات الدوائر واستعراض الرؤى المستقبلية، كونها نابعة من ظروف واحتياجات المجتمع، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، هذا فضلاً عن العلاقة المتميزة التي تربط المجلس بكافة الجهات، والتي ظهرت إيجاباً في فاعلية عمل مختلف المؤسسات المعنية وشجعت الاهتمام بالأسرة والطفل وتطوير آليات العمل الاجتماعي، كما ودعت إلى الاهتمام بكافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والقطاع التربوي التعليمي والقطاع الصحي وقطاع الخدمات والبنى التحتية وقطاع الإسكان وغيرها من القطاعات ".

واختتم رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كلمته مجدداً العهد في خدمة الوطن والإمارة، بقوله :" إن توجهنا وطني ثابت تحت قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة لنمضي بعزم، تلبية لطموح أبناء مجتمعنا لنشارك من خلال صرح المجلس وتحت قبته في خدمة وتطوير الإمارة، ونجدد العهد بأن نخلص في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة ونقطع ما قطعناه على أنفسنا من أجل العمل ومواصلة العطاء لتحقيق ما يصبو إليه وطننا من عزة ورخاء، ونسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا للتوفيق والنجاح، بارك الله جهودكم ووفقنا وإياكم وحكومتنا للخير والصواب".

وبعد انتهاء مراسم حفل افتتاح الجلسة عقد المجلس الاستشاري جلسته الإجرائية الأولى برئاسة سعادة علي ميحد السويدي ناقش المجلس خلالها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد التوصيات.

ووافق المجلس على تشكيل لجان المجلس الدائمة، إلى جانب الموافقة على الإبقاء على المراقبين السابقين في دورة الانعقاد السابق، وهما: سعادة محمد علي الحمادي، وسعادة محمد صالح آل علي.

كما وتم الاطلاع على القوانين الصادرة في غياب المجلس بجانب النظر في مشروع القانون الوارد إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وهو مشروع قانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة على أن يدرج في أعمال الجلسة المقبلة والتي ستعقد في العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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