مركز الجينوم في الجليلة يفوز بجائزة أفضل قسم طبي في الإمارات

المصدر: دبي-البيان

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فاز مركز الجينوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر المركز، الأول من نوعه الذي يقوم بإجراء مجموعة واسعة من الاختبارات الجينية المعتمدة دولياً والاستشارات الوراثية في التخصصات الفرعية للأطفال.

وشخص المركز أكثر من 600 مريض ممن يعانون من اضطرابات نادرة، والذين تعذر تشخيص حالتهم بالتشخيص السريري وحده. وقد أطلق مركز اكتشافات الجينوم بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للقيام بالاكتشافات الجينية، وهو الأول من نوعه في الدولة.

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