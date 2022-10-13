سعودي يفوز بجائزة حمدان بن راشد للشخصيات الطبية المتميزة

المصدر: دبي - البيان

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فاز الدكتور فوزان الكريع من المملكة العربية السعودية بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي.

والدكتور فوزان هو أستاذ علم الوراثة البشرية بجامعة الفيصل، واستشاري وباحث إكلينيكي رئيسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، المملكة العربية السعودية.

ويعتبر فوزان من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية. أنشأ مختبر علم الوراثة النمائية، وبرنامج الجينوم المندلي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

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