عالمان أستراليان يفوزان بجائزة حمدان العالمية الكبرى وقيمتها 250 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، الفائزين بجائزة حمدان الطبية في الدورة 12.

وقد فاز بالجائزة العالمية الكبرى وموضوعها الأمراض المعدية كل من:

الأستاذ الدكتور إيان هكتور فريزر – أستراليا.

هو أستاذ في كلية الطب - جامعة كوينزلاند، والرئيس التنفيذي المؤسس ومدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية. وهو حاليًا رئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند.

الراحل الدكتور جيان تشو - أستراليا

زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز، والرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان التابع لجامعة كوينزلاند.

شارك العالمان في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري، مما أدى إلى تطوير لقاح ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن حالات سرطان عنق الرحم. وقد قام الأستاذ الدكتور إيان فريزر بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح في العام 2006.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز