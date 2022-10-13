المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، عن إنجاز الأعمال الرئيسية لشبكة السكك الحديدية الوطنية، من خلال استكمالها لأعمال المسار الرئيسي في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.

وذلك ضمن أعمال الحزمة الأخيرة من المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، حيث استكملت الشركة أعمال مد قضبان السكك الحديدية للمسار الرئيسي الذي يمتد من منطقة الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، مروراً بإمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

وتواصل الشركة أعمال مد قضبان السكك الحديدية في إمارة الفجيرة لاستكمالها خلال الأسابيع المقبلة، لتقترب أكثر من استكمال تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق الجدول الزمني المعتمد، وذلك بما ينسجم مع أهداف «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، أكبر منظومة متكاملة للنقل المستدام على مستوى إمارات الدولة، والذي يهدف لربط إمارات الدولة عبر السكك الحديدية وتسريع التنمية الشاملة.

ويمتد المسار في إمارة الشارقة على مسافة 45 كيلومتراً ضمن الحزمة الأخيرة من المشروع، والتي تمتد على مسافة 145 كيلومتراً. واستغرق العمل على أعمال ربط الإمارة بالخط الرئيسي أكثر من 11.7 مليون ساعة خلال 25 شهراً، شارك خلالها نحو 2900 شخص من الأيدي العاملة والخبراء والمهندسين.

حيث تضمن تثبيت قضبان السكك الحديدية وإجراء اختبارات الجودة للمسار الجديد. بينما يمتد المسار في إمارة رأس الخيمة على مسافة 5.7 كيلومترات، واستغرق العمل على أعمال ربط الإمارة بالخط الرئيسي 1.3 مليون ساعة خلال 25 شهراً، وشارك خلالها نحو 350 شخصاً من الأيدي العاملة والخبراء والمهندسين.

وبهذا الصدد، قالت المهندسة خلود المزروعي، نائب مدير المشروع بشركة الاتحاد للقطارات: قطعنا شوطاً كبيراً من خلال إنجاز الأعمال الرئيسية لشبكة السكك الحديدية الوطنية وربطها بالمسار الرئيسي في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، مما يقربنا أكثر من إنجاز شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق الجدول الزمني المعتمد.

وذلك بما ينسجم مع أهداف شركة الاتحاد للقطارات الرامية إلى توفير شبكة نقل تتميز بالكفاءة والاستدامة وتعمل على ربط إمارات الدولة بالمنطقة، وذلك نحو فتح آفاق مستقبلية في قطاع النقل والتوريد وتمكين التنمية المجتمعية والمساهمة في توفير فرص اقتصادية واعدة في شتى المجالات على مستوى الدولة والمنطقة.

‎ دعم

وأضافت المزروعي: نتوجه بالشكر للدوائر المحلية في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة على الدعم الكبير والمستمر لنا لتحقيق هذا الإنجاز وتطوير مشروعنا الوطني والاستراتيجي.

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