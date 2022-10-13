قرقاش: محمد بن زايد وجد قناعة لدى بوتين بضرورة الحل السياسي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا، والمبرمجة سابقاً، تناولت مختلف الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات في الحرب الأوكرانية.

وأضاف معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «وجد قناعة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة الحل السياسي للأزمة، بما يراعي شواغل موسكو تجاه أمنها القومي».

وفي تغريدة ثانية، كتب معاليه: «دولة الإمارات مستمرة في مساعيها مع الدول الصديقة والمحبة للسلام للمساهمة في تخفيف التصعيد وتعزيز آفاق الحل السياسي للوصول إلى تسوية سلمية تنهي أزمة تهدد مختلف مناطق العالم، فضرر الحرب وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والأمنية، تطال كافة الدول، ولا تقف عند حدود دولة معينة».

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