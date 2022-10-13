3 عروض لتطوير مشروع محطة الشويهات 4 لتحلية المياه

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الدولة، عن تسلمها 3 عروض لتطوير مشروع محطة الشويهات 4 للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي «S4»، والشركات المتقدمة بعروضها هي: شركة أكسيونا، وشركة إنجي، وشركة جي إس إنيما.

ويعمل مشروع الشويهات S4 على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، لإنتاج حوالي 70 مليون جالون من مياه الشرب يومياً، مما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة، كما ستقوم المحطة بدور رئيسي في ضمان إمدادات محسنة وفاعلة، من خلال الاستثمار في تقنية التناضح العكسي التنافسية.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات التناضح العكسي، ودعم الهدف الاستراتيجي الرامي إلى الحد من البصمة الكربونية في النظام.

وسوف يقوم مشروع الشويهات 4 لتحلية المياه بدور رئيسي في ضمان أمن إمدادات المياه وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويسرنا تسلم عطاءات تنافسية لمشروع الشويهات S4 للتناضح العكسي، والانتقال إلى مرحلة التحليل.

وكانت الشركة تسلمت في أكتوبر 2021، 35 طلباً لإبداء الاهتمام من قبل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وتم بعد ذلك إصدار طلبات تقديم العروض في مارس الماضي للشركات والائتلافات التي تأهلت لتقديم عروضها بعد تقديم بيانات التأهيل، والبالغ عددها 18 شركة.

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