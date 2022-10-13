مؤتمر «ركائز» يستعرض أهمية التعليم المستدام

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، مؤتمر «ركائز» الثالث والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم، تحت شعار «التعليم المستدام هو المستقبل»، وذلك في مقره بمنطقة الرحمانية بالشارقة.

أساليب مبتكرة

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وألقى بعدها الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، كلمة رحّب فيها بحضور وتشريف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لافتتاح المؤتمر، وتكريم ضيوف الشرف والرعاة. وتناول الكعبي أهداف ومعاني مبادرة ركائز.

مشيراً إلى أنها مبادرة متعددة البرامج نسعى من خلالها إلى تعزيز القيم الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية بأساليب مبتكرة تتناسب مع الجيل الحالي، وانطلقت عام 2017م، ونكمل مسيرتها اليوم بالمؤتمر بمحاور متنوعة تسلط الضوء على مواضيع مهمة، ومتحدثين تم اختيارهم من داخل وخارج الدولة للمرة الأولى. وأشار إلى الجهود الكبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته السامية.

والتي نتج عنها مبادرات كبيرة تقود وتهدف جميعها إلى التعليم المستدام، ومن بينها الحضانات الحكومية التي تتوزع في كافة مدن وقرى الإمارة، وإطار الشارقة للطفولة المبكرة 2012 وهو أول عمل وطني يُعنى بالطفولة المبكرة في الوطن العربي، إلى جانب المنصات الإلكترونية التعليمية، والعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية التي يستفيد منها أكثر من 70 ألف طالب وطالبة.

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