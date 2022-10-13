استعراض سيناريوهات مستقبل الثروات والرعاية الصحية

المصدر: دبي- البيان

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ناقشت جلسات اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل»، موضوعات متنوعة تهم الأفراد والمجتمعات والاقتصادات، بالتركيز على التصورات المستقبلية للرعاية الصحية، وشراكات القطاعين الحكومي والخاص، وفرص الاستثمار وإنتاج الثروات في اقتصادات المستقبل.

وجاء في الجلسة النقاشية التي شارك فيها كل من دنكان كاس بيغز مستشار استشراف المستقبل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجوزيف رازينسكي خبير في التكنولوجيا في «طومسون رويترز»، والدكتورة سوزان روث رئيسة إدارة المعرفة في بنك التنمية الآسيوي، وأدارها فيلاس دار من مؤسسة «باتريك ج. ماكغوفرن»، أن وتيرة الابتكار الرقمي وظهور التكنولوجيات المتقدمة، تتسارع اليوم بكل ملحوظ، وتأثيرها يتضاعف على آليات تكوين الثروة ومصادر الحصول عليها، ما يتطلب فهم الضرورة التي تدفعنا نحو أن نكون استباقيين اتجاه المستقبل.

مستقبل التشريعات

وخلال جلسة بعنوان «هل سيقود القطاع الخاص تشريعات المستقبل؟»، ضمن «منتدى دبي للمستقبل»، سلط خبراء في مجال التشريعات، الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في مجال تشريعات المستقبل، ودور الشراكات مع الهيئات التنظيمية في إيجاد الحلول الأنسب لحماية المجتمعات والاقتصادات، ومواصلة تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات والمواهب.

شارك في الجلسة، التي أدارها جيكوب إيليس من مكتب مفوضية أجيال المستقبل في ويلز، كل من أحمد البدواوي الأمين العام المساعد للسياسات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس لجنة مختبر التشريعات، والدكتور كليم بيزولد شريك مؤسس في شبكة القطاع العام لاستشراف المستقبل، والدكتور بلاز جولوب الرئيس والرئيس التنفيذي في «هيليوت أوروبا»، ولين كايسر الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «هايبرغانيك».

وأكد أحمد البدواوي أن القطاع الخاص، سيقود التشريعات في المستقبل، حيث يتعين على الحكومات العمل جنباً إلى جنب مع هذا القطاع، لابتكار حلول عملية جديدة للتحديات الراهنة والناشئة، على حد سواء.

حياة مديدة

وناقش خبراء في المجال الصحي، قضايا البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، في تسريع خطى البشرية للوصول إلى حلول لتأخير الشيخوخة، وما يرافقها من أمراض ارتبطت بها، وإطالة متوسط عمر الإنسان، وجودة حياته وصحته.

هذه المواضيع وغيرها، نوقشت في جلسة عنوانها حمل تساؤلاً يشغل تفكير الإنسان منذ فجر الإنسانية: «هل سيعيش البشر للأبد؟».

حيث أكد الباحثون المشاركون في الجلسة، أن إبطاء أو حتى عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، سيسهم في محاربة الأمراض. وشارك في الجلسة كل من الدكتور خوسيه كورديرو نائب الرئيس «هيومانتي بلاس»، والدكتور جيمس كيركلاند أستاذ في بحوث الشيخوخة، مايو كلينيك، والدكتورة حنان السويدي المدير التنفيذي للأعمال، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتور ألكس زافورونكو المؤسس والرئيس التنفيذي «إنسيليكو ماديسين».

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