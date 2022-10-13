ولي عهد الشارقة يفتتح اليوم أعمال دور الانعقاد الرابع للمجلس الاستشاري

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اليوم، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بمقر المجلس بمدينة الشارقة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2022 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر وبحسب المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر يوم الثالث عشر من أكتوبر لعام 2022م.

ويأتي افتتاح أعمال الدورة الرابعة بعد أن أنجز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال دور الانعقاد الثالث والذي بدأ من أكتوبر في عام 2021 حتى يونيو من العام الجاري 2022م أعمالاً وإنجازات عديدة، حيث عقد المجلس (17) جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.

وفي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة كان دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر حافلاً بالموضوعات العامة، حيث ناقش المجلس سياسة (6) دوائر وهيئات حكومية، وهي بالترتيب التالي (دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة- هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة- برنامج إسكان الشارقة- مجلس الشارقة الرياضي- دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة- القيادة العامة لشرطة الشارقة).

وبلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة (98) عضواً وعدد طالبي الكلمة (30) عضواً بعدد إجمالي لمداخلات الأعضاء بلغ (296) مداخلةً بإجمالي عدد أسئلة بلغ (329) سؤالاً موجهاً من الأعضاء والعضوات لمسؤولي الدوائر والهيئات في الموضوعات العامة.

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