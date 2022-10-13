رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك إسبانيا ورئيس غينيا الاستوائية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الملك فيليب السادس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببرقية تهنئة مماثلة، إلى بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وإلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى تيودورو أوبيانج أنجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس تيودورو أوبيانج أنجيما.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز