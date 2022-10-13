بحث سُبل تعزيز التعاون بين شرطتي دبي ونيجيريا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غاربا بابا عمر، المفتش العام المساعد لقوات الشرطة النيجيرية، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للإنتربول في أفريقيا، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. ورحب معالي الفريق المري بغاربا بابا عمر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.

خبرات وتدريب

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والشرطة النيجيرية في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، كما تم خلال اللقاء استعراض إحصاءات التعاون الدولي بين القيادة العامة لشرطة دبي وسلطات إنفاذ القانون الدولية.

ومن جانبه، عبّر غاربا بابا عمر عن إعجابه بمستوى التطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية في العمل.

وتبادل الفريق عبدالله المري، وغاربا بابا عمر، الهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة.

حضر اللقاء اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

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