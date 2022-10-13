629 ألف معاملة ذكية لـ«محاكم دبي» خلال العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت محاكم دبي 629623 معاملة عبر خدماتها الذكية خلال العام الجاري، وذلك وفق أعلى المعايير الحكومية، التي بموجبها تعكس أداءها المطور والفعال بما يخدم كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك سعياً من محاكم دبي لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن الدائرة حريصة على التطوير والتحديث المستمر في خدماتها، وذلك للتيسير على المتقاضين وتوفير الجهد والوقت عليهم، لضمان الدقة والسرعة في تنفيذ الطلبات، ويأتي ذلك سعياً إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة والمساهمة في رفع نسبة السعادة لمتعاملي محاكم دبي، عبر تحقيق أعلى مستويات الرضا عبر تقديم خدمات ذات جودة تتجاوز توقعات المتعاملين.

تميز

وبيّن المنصوري أن التكامل بين أعضاء الفريق عمل على التميز والنجاح في تحقيق الأهداف والتطلعات الموضوعة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة، بما يترجم رسالة محاكم دبي «تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز