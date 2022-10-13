جيمي ميتزل لـ«البيان»:الشباب قادة التغيير ومفتاح المستقبل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد جيمي ميتزل مؤسس ورئيس «وان شيرد ورلد»، وأحد أبرز المتحدثين في منتدى دبي للمستقبل أن الشباب هم صناع التغيير وقادة الابتكار والتطوير، مشيراً إلى أن الإمارات والدول العربية يمتلكون ثروة شبابية هائلة.

وقال لـ«البيان» إن دولة الإمارات تمنح الشباب فرصة هائلة من خلال حرصها على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تؤسس لإيجاد قادة من شباب الإمارات، قادرين على استشراف المستقبل، الذي يتحقق باستباق التغيرات المتسارعة، ووضع حلول فاعلة وذكية يواجهون من خلالها التحديات التي تواجههم، وفق منهجية علمية ومدروسة من المرونة والإبداع والابتكار، ويدعم كل ذلك وجود قيادة حكيمة تؤمن بالقادة الشباب، وتوليهم كل أشكال الدعم اللازم لمواكبة التطور والتحديث في المجالات كافة، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية، في مؤشرات النمو والتنمية.

وأضاف إن هذه المبادرات تطلق العنان لإمكانيات الشباب، مشدداً على ضرورة توزيع الطاقات الشبابية بشكل مناسب في الشرق الأوسط لاسيما المتميزين منهم للاستفادة من العقول والطاقات في قيادة التطوير، بشرط توفير الموارد اللازمة لإطلاق العنان لإبداعات الشباب، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحقيق المساواة بين الجنسين ومنح المرأة الفرصة لتكون عضواً فاعلاً في تنمية نهضة البلاد عبر تشجيعها وتوفير فرص عمل لائقة لها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية وتطوير المناهج بحيث تركز على تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة وتسليحهم بالمهارات اللازمة ومن أهمها الاعتماد على التفكير الخلاق، مع المحافظة على الثقافة والتراث والهوية العربية والمحلية، ليتمكنوا من المساهمة الكاملة في مجتمعاتهم.

أفكار

وأكد أن الإمارات تقوم بعمل رائع من خلال حشد الأفكار الإبداعية والعقول المتميزة من جميع أنحاء العالم عبر منتدى دبي للمستقبل، وتؤمن قيادتها بدور القادة الشباب، وصقل مهاراتهم وتوظيف معارفهم، الأمر الذي يحفزهم لتحريك الجبال وقيادة التغيير وصنع المستقبل كما يحفزهم الثبات والمثابرة والإصرار على تولي المركز الأول، والتغلب على التحديات. وأضاف إن دولة الإمارات تدرك ضرورة تحلي الشباب بمواصفات استثنائية، لمواكبة التطورات التي يواجهها العالم الحديث.

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