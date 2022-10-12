سيف بن زايد يزور معرض آيسنار أبوظبي 2022 في يومه الختامي

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022" في يومه الختامي، حيث اطلع سموه على الابتكارات والمشاريع التي تقدمها المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المشاركة، والتي تتناول أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والأمن الوطني وتقدم حلولاً للتحديات الحالية والمستقبلية والمستندة على العلوم المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.

وشملت زيارة سموه أجنحة مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمجموعة الذهبية الدولية، وجامعة خليفة، وشركة عين التكنولوجيا “EOT”، وشرطة دبي، و"World of forensic mh service Gmbh".

وتبادل سموه الحديث مع مسؤولي الأجنحة حول ما تقدمه مؤسساتهم من حلول وتقنيات ومركبات وأجهزة تعزز الأمن والحماية المجتمعية، وتوفر متطلبات تعزيز جودة الحياة للمجتمعات بما يحقق استدامة أمنها واستقرارها، مطلعاً سموه على تقنيات مستحدثة تمثل الواقع الحالي والمستقبلي للعمل الشرطي والأمني وفق مستجدات التكنولوجيا الحديثة وتحديات العصر.

كما استمع سموه من مسؤولي الأجنحة حول المعروضات التي تمثل أفضل التقنيات المتطورة والمبتكرات والمستخدمة في تعزيز أمن المجتمعات والحماية الرقمية وضمان أمن الشبكات التقنية والمطارات والاستخدامات المختلفة للطائرات بدون طيار الدرونز والمركبات الشرطية المجهزة بتقنيات حديثة.

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