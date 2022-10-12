حمدان بن محمد: "المستكشف راشد" جاهز لمهمة القمر

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نجاح المرحلة النهائية من اختبارات "المستكشف راشد" الذي ينطلق الشهر المقبل في أول مهمة عربية إلى القمر.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "نشكر فرق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء على الجهود الكبيرة في إنجاز المستكشف راشد.. ونعلن نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات الخاصة بالمستكشف في أول مهمة عربية من نوعها.. وجهتنا المقبلة سطح القمر".

وكان "المستكشف راشد" الذي تم تصنيعه بالكامل بأيادٍ وخبرات إماراتية، وصل إلى مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا الشهر الماضي، استعداداً للانطلاق على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".

ويستغرق المستكشف نحو ثلاثة أشهر للوصول إلى القمر، وسيكون أصغر مركبة تحط على سطحه، إذ يبلغ وزنه نحو 10 كيلوجرامات، ويهدف الاستكشاف إلى تحديد مدى فاعلية عمل هذا النوع من الأجهزة على الأسطح القاسية.

وسيجمع المستكشف راشد بيانات ويلتقط صوراً لمواقع لم تتم دراستها من قبل، وتستقبل محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي تلك البيانات لتحليلها.

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