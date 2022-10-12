دفاع مدني دبي يوقع مذكرتي تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات ودبي الرقمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني دبي على دعم وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق رؤية دبي لجعل دبي عاصمة رقمية عالمية من خلال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة وتمكين التحول الرقمي مع المحافظة على الأمن السيبراني، تم توقيع مذكرتي تفاهم مع هيئة دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ووقع عن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، فيما وقَّع عن هيئة دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، كما وقع عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد سلطان المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، سعي الإدارة الدائم إلى الاستجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، فضلاً عن تحقيق سعادة الجمهور الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها، وذلك من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز