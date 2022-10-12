تفاهم بين «نافس» و«دو» لتوظيف 500 مواطن في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - وام

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وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك في إطار برنامج «نافس»، البرنامج الاتحادي الذي يهدف لزيادة حضور المواطنين الإماراتيين ضمن القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص ورفع كفاءتهم ومؤهلاتهم، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، حيث تهدف المذكرة لتوظيف 500 مواطن في القطاع الخاص.

ووقع المذكرة عن المجلس غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، فيما وقعها عن الشركة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال غنام المزروعي: يسعدنا أن نوسع شراكاتنا لتضم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الرائدة التي استطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً، وأن تواكب أفضل ما توصل إليه عالم التكنولوجيا في مجال الاتصالات، ونأمل أن تحقق هذه الشراكة الأهداف المرجوة منها في توفير فرص عمل تلبي متطلبات المواطنين، لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات من تطور متسارع بفضل الثورة الرقمية التي أوجدت فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة، ومهدت الطريق لنشوء وظائف حديثة تنسجم مع متطلبات المستقبل.

أهداف

وأضاف: برنامج «نافس» ماضٍ في خططه لتحقيق نسب التوطين في القطاع الخاص وفق جدول زمني محدد، عبر شراكاته مع الجهات المعنية بذلك، ونتطلع إلى الفرص المهنية التي توفرها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لأنها متنوعة وجاذبة للعديد من التخصصات.

منفعة

ومن جانبه قال فهد الحساوي: يسرنا توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على أبناء الإمارات ويمكنهم من الشروع في مسارات مهنية مليئة بالنجاحات تتيح لهم الإسهام بدور حيوي في تحقيق أهداف دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل.

وسنعمل في إطار هذه الشراكة على تشجيع شركائنا في قطاع التجزئة على استقطاب المواهب الإماراتية وتدريبها وتأهيلها للعمل في مجال خدمة المتعاملين، ونسعى خلال السنوات الـ5 المقبلة إلى استقطاب 500 موظف من أبناء الإمارات بمعدل 100 موظف كل عام، إضافة إلى مواصلة تزويد الخريجين الجدد من أبناء الإمارات بخبرات عملية حول استراتيجيات التعامل مع العملاء في متاجر ومراكز التجزئة التابعة لنا.

منصات

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة لهما، ونشر التوعية والتعريف بمبادراتهما وبرامجهما، وخاصة برامج «نافس»، عبر المنصات ووسائل التواصل المختلفة الخاصة بالشركة، إلى جانب تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى القطاع الخاص، والاستفادة من المزايا المتنوعة التي يوفرها «نافس».

مساهمة

تهدف المذكرة إلى تعزيز مساهمة «دو» في توفير فرص عمل للمواطنين في التخصصات التي تخدم مجال عملها ضمن قطاع الاتصالات، إضافة إلى استقطاب الكوادر الإماراتية المؤهلة والمتميزة للاستفادة من كفاءاتها في رفع تنافسية قطاع الاتصالات في الدولة.

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