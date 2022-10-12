«التنمية الأسرية»: خدمات نوعية لدعم الصحة النفسية وجودة الحياة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت سلوى المنهالي، أخصائية الرعاية الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة متمثلة في إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية تقدم خدمة رئيسية وهي: خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأسرة، والتي تهدف إلى دعم استقرار الأسرة وتماسكها، وذلك من خلال منحهم الدعم والمساندة الاجتماعية بالطرق العلمية، التي تعمل على رفع الوعي حول تفهم الأفراد للمشاكل والتعامل معها بطريقة إيجابية، مما يسهم في إعادة بناء حياتهم الأسرية، وتمكينهم من مواجهة التحديات التي قد تواجههم.

وقالت؛ تندرج تحت هذه الخدمة مجموعة من الخدمات الفرعية لتشمل خدمة طلب استشارة اجتماعية وطلب رعاية اجتماعية، حيث يتم تنفيذ خدمتين فرعيتين من خلال عدد من المختصين في مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي، ويتم تقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية مع ضمان السرية والخصوصية للأفراد والأسر.

وعي

وفيما يتعلق بتعزيز الصحة النفسية لدى الأسرة ورفع الوعي بها، أشارت أنها ومن خلال الخدمات الاستباقية التي تقدمها المؤسسة تتحقق العديد من المنافع طويلة الأمد مثل دعم استقرار الحياة الأسرية من خلال رفع وعي وقدرة أفراد المجتمع للتعامل مع المشكلات الأسرية بطريقة إيجابية، وتوفير الدعم والأمان الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة نتيجة تعرض أحد أفرادها للانحراف أو الجنوح وتمكينهم من مواصلة أدائهم لوظائفهم الطبيعية، بالإضافة إلى تمكين الأسر التي تتعرض للتفكك أو الطلاق من التعامل مع الموقف بكفاءة وفاعلية وبما يضمن الحد من معالجة الآثار السلبية للطلاق.

وأوضحت أنه تم بدء تفعيل خدمة الرعاية الاجتماعية في مراكز المؤسسة الموجودة في أبوظبي والعين والظفرة، ويتم تقديم الجلسات بمشاركة الأفراد المستفيدين من خدمات الإدارة، بحيث يتم إرشاد الأفـراد الذين يتشاركون بنفس طبيعة المشكلة، وهو إجراء ليس وقائياً فقط بل يسهم في تحسين حياتهم وتطويرهم ورفع مستوى الوعي لديهم.

تمكين

وأشارت المنهالي أن «برنامج التمكين الذاتي» يعتبر أحد أهم الخدمات الاجتماعية لمساعدة أفراد الأسرة على مواجهة الأزمات والمشاكل الأسرية، من خلال تقديم الاستشارة والرعاية الأسرية الاجتماعية والنفسية المباشرة لجميع الحالات الواردة على قنوات الخدمة من مختلف الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين، وذلك في إطار علاقة مهنية تقوم على السرية والخصوصية لطالبي الخدمة، وفق أفضل الممارسات في المجال، ويقدم الخدمة مختصون في ‏مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي.

قصص

وأوضحت المنهالي، أن إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية تقوم بشكل دوري بمشاركة المنشورات التوعوية والتفاعلية وقصص النجاح الخاصة بالأفراد المستفيدين من الخدمات، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة من مبدأ تحفيز الأفراد على معرفة كيفية مواجهة ضغوطات الحياة والمشاكل التي تعترضهم والوصول للشعور بالراحة والاستقرار والطمأنينة ليكونوا أفراداً فعالين في المجتمع.

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