منصور بن محمد: دبي تتقدم مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن عملية التنمية الشاملة بما تتضمنه من جهود التطوير التكنولوجي في دبي، والتي يتم تنفيذها في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز مكانة الإمارة يوما بعد يوم في مقدمة مسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة بشكل عام، بما تحتضنه من أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، وبما تنفذه من مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمعرض "جيتكس جلوبال" في دورته الثانية والأربعين بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة من 90 دولة من بينها 35 شركة ناشئة تتخطى قيمة كل منها المليار دولار، وكبرى الشركات العالمية التي تمثل أقطاب صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، إضافة إلى منصات الدوائر الحكومية المشاركة في المعرض.

وأشار سموه إلى تنامي أهمية معرض "جيتكس" كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم وأهم مطوري التطبيقات والحلول الذكية بما يطرحه الحدث من فرصة للقاء القائمين على قطاع التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وما يؤهل له من زيادة إمكانية التعاون في اكتشاف مزيد من الفرص والتقنيات التي تسهم في تحقيق تقدم المجتمعات.

حلول وابتكارات

وتعرف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه خلالها سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها الشركات العالمية والجهات الحكومية في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة.

واطلع سموه خلال الجولة على أهم ما تضمه الدورة الثانية والأربعين، الأكبر في تاريخ الحدث العالمي الذي يضم أكبر صناع ومطوري حلول تكنولوجيا المعلومات في العالم، حيث شملت الزيارة جناح شركة "أمازون" لخدمات الحوسبة السحابية (AWS) التي تقدم عبر الإنترنت من قبل الشركة، واستمع سموه من مسؤولي الشركة إلى شرح حول المنصات والبرامج الرقمية المختلفة التي توفرها الشركة في جميع أنحاء العالم.

وتوقّف سموه عند جناح معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد للبحوث العلمية وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، حيث اطلع سموه على أبرز المنتجات المبتكرة لتكنولوجيا المستقبل التي يوفرها المعهد والتي استعرضها ثلاثة من المراكز البحثية العشرة التابعة له خلال مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2022.

كما زار سموه، جناح شركة "دل" التكنولوجية العالمية، حيث اطلع على أبرز الابتكارات التي توفرها الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني، عبر تقديم استراتيجيات متعددة للاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتعددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الذكية الحديثة والآمنة.

وشملت الزيارة تفقد سموه جناح شركة "بيانات" التابعة لمجموعة "جي 42"، الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وما تقدمه من تقنيات تهدف إيجاد حلول لأكثر مشكلات العالم التقنية تعقيداً، بالتعاون مع مجموعة متنامية من أبرز المؤسسات العالمية.

وتوقف سموه أمام منصة شركة "هانيويل"، حيث تعرف سموه على ما تقدمه الشركة من خلال مشاركتها في المعرض تحت شعار " الأتمتة هي المستقبل"، لتعزيز دور الحلول التكنولوجية في تمكين شركات التجزئة وتسريع سلاسل التوريد وتعزيز مرونة مراكز التوزيع، فضلاً عن الارتقاء بالآفاق المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية.

كما تفقد سموه منصة شركة "إريكسون" والتي تستعرض أحدث تقنياتها واستخدامات شبكات الجيل الخامس، ورؤيتها لمستقبل الاتصال غير المحدود ودوره في تعزيز فرص مستقبل مستدام، ودعم تطور وازدهار النشاط التجاري حول العالم، وذلك بمشاركة مجموعة من مسؤوليها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشملت الزيارة إلى معرض جيتكس جلوبال تفقد سموه جناح شركة "هواوي" العالمية المتخصصة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات التي تطرحها الشركة من خلال مشاركتها في جيتكس، وهي المشاركة الأكبر لها على الإطلاق في الحدث العالمي، بما في ذلك تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية المصممة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات ومنها القطاع الحكومي والمرافق الخدمية، والنفط والغاز، والنقل والمواصلات، إضافة إلى القطاع المالي، وبما يعزز توجهات المجتمعات في التحول إلى البيئة الرقمية.

واختتم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، زيارته في المعرض العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة، بزيارة جناح جناح "E&" (اتصالات) حيث استمعأستمعأ من مسؤولي الشركة إلى شرح حول أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها من خلال الحدث العالمي، كما شاهد سموه نموذجاً لسيارة كهربائية ذاتية القيادة طورتها "اتصالات" بالتعاون مع "كاديلاك"، حيث تقدم السيارة مفهوماً جديداً للمركبات ذاتية القيادة التي تمنح الراكب أعلى درجات الأمان والراحة باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً.

سبع فعاليات

يُذكر أن "جيتكس 3.0" يتضمن إطلاق سبع فعاليات تقنية تغطي مختلف التوجهات الرقمية العالمية وتشمل: "نورث ستار دبي"، الحدث الذي يشكل حلقة وصل تربط 1000 شركة ناشئة بنحو 600 جهة استثمارية، و"فينتك سيرج"، و"الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، وقمة "مستقبل البلوك تشين"، و"ماركتنغ مينيا"، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام، وهما "جلوبال ديف سلام"، و"إكس-فيرس".

وتشمل الجهات العارضة في الدورة 42 لجيتكس جلوبال، عدداً من أبرز المؤسسات التقنية العالمية المبتكرة بما في ذلك آي بي ام (IBM)، و"ديل تكنولوجيز" و"إريكسون" و"أفايا" و"هانيويل"، و"هيوليت باكارد إنتربرايز" وغيرها. كما يشهد الحدث مشاركة العديد من الشركات الإماراتية الساعية لتسريع وتيرة مبادراتها الرقمية. ويوفر الحدث العالمي فرصة مثالية لنحوـ 250 جهة حكومية لاستعراض أحدث مبادراتها لقيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإطلاق المشاريع الرقمية الاستراتيجية.

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