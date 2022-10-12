سلطان القاسمي يعتمد مشاريع وإضافات في سفاري الشارقة

المصدر: وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مجموعة من المشاريع والإضافات والأقسام الجديدة في سفاري الشارقة للموسم المقبل.

أعلنت ذلك هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، خلال مداخلة لبرنامج "البث المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأكدت السويدي خلال مداخلتها أنه تم زراعة 100 ألف شجرة في سفاري الشارقة، واستقدام أكثر من 30 ألف شجرة خلال الفترة الماضية تجري زراعتها حالياً.

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