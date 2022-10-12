الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:49، والمد الثاني عند الساعة 03:53، والجزر الأول عند 08:27، والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة ،10:52، والمد الثاني عند الساعة 00:38، والجزر الاول عند الساعة 17:39 الثاني عند الساعة 06:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي38257015دبي37268015الشارقة37247510عجمان36268025أم القيوين36228025رأس الخيمة37235515الفجيرة31267530العـين38263510ليوا38225015الرويس35239040السلع34229540دلـمـا34269035طنب الكبرى 32278540طنب الصغرى32278540أبو موسى32278540.

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