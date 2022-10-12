سيف بن زايد يزور المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022"

المصدر: البيان

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022" الذي يقام برعاية سموه وبتنظيم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة الاستراتيجية مع شرطة أبوظبي، وتجمع تحت مظلتها المؤسسات والشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الأمن القومي والأمن السيبراني من أجل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف الوصول لعالمٍ متصل وآمن.

وأثناء الزيارة، شهد سموه فعالية بعنوان "رجل في الوسط" والتي تضمنت استخداماً لأحدث الأساليب المتقدمة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة سيناريو لهجوم سيبراني، وأظهرت الفاعلية والإمكانيات المتقدمة في الأجهزة الشرطية والأمنية في دولة الإمارات وقدرتها على الاستجابة السريعة والتعامل مع كافة التحديات وإعادة الهدوء والاستقرار وضبط الأمن والحركة المرورية والإسعاف والإنقاذ وإدارة الأزمات والتعامل مع كافة الحالات الطارئة.

وحضر الفعالية إلى جانب سموه كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ومعالي دانيال أوسلو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن واللامركزية بجمهورية الكونغو الديمقراطية والفريق الدكتور محمد سعيد البادي والمستشار سيف الشعفار ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي ومعالي اللواء ركن طيار فارس المزروعي قائد عام شرطة ابوظبي ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي واللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لآيسنار وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمعارض "أدنيك" والقادة العامون للشرطة بالدولة وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيون وممثلي المؤسسات والشركات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض وعدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة المجمعة من الشركات والمؤسسات المشاركة، من بينها "توازن" و"مجموعة الوصل التجارية" و"G42" و"إيدج" " وجناح منظمة الشرطة الدولية الجنائية، الإنتربول" بالإضافة إلى جناح “كوبويبس" و"سيكورو للأنظمة الأمنية" وكذلك "أكاديمية الإمارات العربية المتحدة K9 العالمية"، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الأجنحة والمنصات المختلفة من تقنيات ومشاريع ومبادرات تقدم حلولاً للتحديات الحالية والمستقبلية والمستندة للعلوم المتقدمة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

استقطبت النسخة الحالية من "آيسنار أبوظبي 2022". 173 شركة من حول العالم، 34% منها شركات وطنية و8% تشارك لأول مرة في المعرض، فيما تشهد حضور أكثر 120 وفداً إقليمياً وعالمياً رفيع المستوى. كما تستضيف 5 أجنحة وطنية من فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا.

ويستضيف (آيسنار أبوظبي 2022) مجموعة من ورش العمل رفيعة المستوى على مدى 3 أيام، وذلك بمشاركة 30 من الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لتقديم أفكار ورؤى جديدة حول أبرز دراسات الحالة، ويتخللها كلمات رئيسية وجلسات نقاش تفاعلية. تسلط الضوء على مجموعة من المواضيع، مثل مستقبل العمل الشُرطي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.

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