محمد بن راشد يعلن إطلاق برنامج وطني لتسريع التحول التكنولوجي في الصناعة والإنتاج

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق برنامج وطني لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية.

وقال سموه إن البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي، ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.

وأوضح سموه أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية في أتمتة الصناعة.

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