رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا ،بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك فيليب السادس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة، إلى معالي بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

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