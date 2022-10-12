خلفان بلهول: فخورون بالحضور العالمي لـ«منتدى دبي للمستقبل»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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كشف خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عن أن «منتدى دبي للمستقبل» سيتم عقده بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تقارير وتوصيات ترصد الفرص والتحديات التي يشهدها القطاع عالمياً، بهدف وضع الحلول وتأسيس دبي كمنصة عالمية لاستشراف المستقبل وصناعته.

وأضاف قائلاً: فخورون بهذا العدد الضخم من الحضور العالمي ضمن فعاليات المنتدى، والتي تشهد عقد 30 جلسة حوارية وورش عمل يشارك بها أكثر من 70 متحدثاً من الإمارات ومختلف أنحاء العالم، فيما يعكس ذلك المردود الكبير الذي سينتج عن هذا الحدث العالمي، والذي تأتي أهميته من التنوع الكبير في العقول والأفكار والآراء التي تستشرف جميع القطاعات والمجالات، بهدف وضع أطر استشرافية لما سوف تشهده من تقدم وتطور مستقبلاً.

تشريعات

ولفت إلى أن الحوكمة ووضع التشريعات والقوانين التي تؤطر عمل التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والتعاملات الرقمية، هو أحد أهم التحديات التي ينظرون إليها ببالغ الأهمية، لما لها من تأثير إيجابي على استمرارية تقدم هذا المجال، الذي ينظر إليه العالم حالياً كأحد أهم الحلول التي من شأنها تذليل التحديات المستقبلية لقضايا عديدة يعيشها العالم.

وأكد أن جذب العقول المفكرة والمبتكرة هو مسؤولية كبيرة يولونها من الاهتمام الكثير، حيث رسخت الإمارات بفضل رؤية قيادتها استراتيجية شاملة وواضحة لمسارات تصميم مستقبل بمختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية، وطورت نموذجاً عالمياً في مجال استشراف المستقبل، وتبني الأفكار النوعية التي تومن بأن المستقبل يمكن صناعته بفضل توطين العقول والأفكار على أرض الدولة.

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