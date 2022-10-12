آيمي ويب: دبي الملهمة قادرة على تصميم نموذج عالمي لتصميم المستقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت آيمي ويب الرئيسة التنفيذية لمعهد «المستقبل اليوم»، أن دبي برؤيتها الملهمة قادرة على تطوير نموذج عالمي جديد لتصميم المستقبل، وهي بالفعل تملك نموذج عمل قيادياً متقدماً جداً، وتؤمن أن الثروة الحقيقية لاستدامة المستقبل هي الاستثمار في الإنسان والعقل البشري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «أين تكمن أهمية تطوير عملية استشراف المستقبل؟» ضمن فعاليات اليوم الأول من «منتدى دبي للمستقبل»، الذي يعقد في «متحف المستقبل»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 45 مؤسسة عالمية لاستشراف المستقبل وأكثر من 400 شخصية من أبرز خبراء ومصممي المستقبل. وقالت خلال كلمتها:

«إن نموذج دبي في استشراف المستقبل ملهم ومتقدم، كون القيادة في الإمارة تملك رؤية واضحة للمستقبل وتعمل على تحقيقها وفق خطط مدروسة، ومدعومة بحكومة تتبنى كافة الفرص العالمية الجديدة وتستبق التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة».

وأردفت آيمي: «بفضل الرؤية الطموحة لدبي، نعيش اليوم في سيناريو حقيقي للمستقبل، حيث تملك دبي سيناريوهات مبتكرة للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية وتحللها بشكل دقيق، كما تضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لكافة التحديات المتوقعة لتحقيق إنجازات نوعية تخدم مستقبل البشرية».

وأكدت آيمي خلال كلمتها التي ألقتها بحضور نخبة من خبراء ومصممي المستقبل من حول العالم، أن توظيف أدوات استشراف المستقبل يساعد الحكومات على توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة التخطيط الاستراتيجي.

وتوجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، ويساعد على وضع الخطط المستقبلية. وقالت آيمي: «إن التحديات العالمية الراهنة تحتم على الحكومات سرعة التحرك لمواجهة هذه التحديات ووضع السيناريوهات المتوقعة لتداعياتها، وتبادل الآراء والخبرات حول أهم الجوانب التي ينبغي التركيز عليها، إضافة إلى تعريف المجتمعات بأهم التحولات التي سنشهدها خلال الأعوام والعقود المقبلة».

توقيع كتاب

كما وقعت آيمي ويب، الرئيسة التنفيذية لمعهد «المستقبل اليوم»، على هامش فعاليات المنتدى كتابها (The Genesis Machine)، الذي تتحدث فيه عن إعادة تشكيل العالم باستخدام التقنيات الحيوية.

تخطيط

قالت آيمي ويب: «إدارة استشراف المستقبل ترتكز على التخطيط والابتكار والتفرد والتحديث والمرونة، لكنها تحتاج في الوقت الحالي إلى التطور والدخول في حقبة جديدة من الممكن تسميتها بحقبة (التحرك) لاستحداث التغير المطلوب»، مشيرة إلى أن الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاستشراف يحتاج ثلاثة شروط، هي:

وضع سيناريوهات جديدة تتضمن خطوات حقيقية تشجع الأفراد على تبني نمط استشراف المستقبل في مهامهم اليومية، وضرورة أن يكون الأثر والمؤشرات الناتجة عن السيناريوهات الحكومية قابلة للقياس، بينما يتطلب الشرط الثالث رفع الوعي بأهمية استشراف المستقبل سواء لأفراد المجتمع أو للمديرين التنفيذيين، إضافة إلى إثرائهم بالمعلومات المتعلقة باستشراف المستقبل لمساندتهم في وضع الخطط المستقبلية الاستباقية وتعزيز الجاهزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز