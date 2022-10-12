بوتين يشيد بجهود محمد بن زايد لإيجاد حل لأزمة أوكرانيا

المصدر: أبوظبي - وام، موسكو - د.ب.أ

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا.

وخلال محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة في سان بطرسبرغ، قال بوتين بحسب تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه من الممكن أن يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة دور مهم، ضمن الجهود المبذولة، من أجل التوصل إلى حل في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في مستهل اللقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أنا على دراية برغبتكم في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل»،

وتابع: «أود أن أشير إلى أنه عامل جوهري بالفعل، يتيح لنا باستغلال تأثيركم من أجل التحرك قدماً نحو حل الموقف».

إلى ذلك، اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لروسيا.

وقالت صحيفة «يو إس نيوز» الأمريكية على موقعها، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يتوجه إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيتم تناول الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية فعالة للأزمة في أوكرانيا.

وفي الإطار نفسه تناول موقع «صوت أمريكا» أنباء الزيارة، حيث ركز على بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي والذي أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين.

حلول

وأما موقع «الحرة الأمريكي» فقد اهتم بأنباء الزيارة وركز على بيان وزارة الخارجية، والذي تم خلاله التأكيد على استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة التام لدفع الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على موقف الدولة المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

ومن جانبها ركزت وكالة «ريغنيوم» الروسية على أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لروسيا، موضحة أن زيارة سموه تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

دعم

وأشارت إلى تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستعداد للدعم الكامل للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا من خلال الأساليب الدبلوماسية والحوار واحترام القانون الدولي.

وبدورها أشارت صحيفة كوميرسانت الروسية، ذات الانتشار الواسع، إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الروسي سيناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات وطيدة

أكدت صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية الروسية أن دولة الإمارات دولة مهمة في المنطقة والعالم وتقوم بدور مهم في عدد كبير من القضايا، مشيرة إلى أن محادثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الروسي ستتناول عدداً كبيراً من القضايا. بدوره قال موقع سبوتنيك الروسي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيبحث مع الرئيس الروسي علاقات الصداقة بين البلدين وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أما موقع روسيا اليوم فأفرد تقريراً عن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، مشيراً إلى أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة وتعملان على تنميتها بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة لهما.

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