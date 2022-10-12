7 خطوات للحصول على تراخيص الصيد التقليدي بالصقور

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت هيئة البيئة في أبوظبي 7 خطوات أساسية تتيح تقديم طلبات الحصول على ترخيص الصيد التقليدي بالصقور عبر منصة «تم» الرقمية، وذلك مع اقتراب موسم الصيد التقليدي بالصقور، الذي ينطلق في الـ20 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى 20 يناير المقبل.

وتتمثل هذه الخطوات في تفعيل الخدمة الفورية، حيث سيتمكن الصقارون من خلالها من التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق «تم» الذكي، أو موقع «تم» الإلكتروني، ثم تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، ثم يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم»، كما يجب أن يكون المتقدم للطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.

وحددت الهيئة الأنواع المسموح بصيدها للصقارة المرخصين، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يسهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.

مناطق

وأشارت الهيئة إلى أن الصيد التقليدي يقتصر على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة، مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.

أنشطة

وأشارت الهيئة إلى أن القانون رقم «22» لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي وضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، ويسهم القانون في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستثمار الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تلبي معايير الاستدامة البيئية.

وأوضحت الهيئة أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز