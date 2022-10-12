استشراف مستقبل المشاريع للأسر المنتجة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت وزارة تنمية المجتمع «مختبر التمكين الاقتصادي والمعرفي للأسر المنتجة» الذي جمع 40 مشاركاً من الأسر الإماراتية والسعودية المنتجة ومجموعة من رواد الأعمال البارزين وعدد من المسؤولين والمختصين، وعقد في مركز الشباب بأبراج الإمارات، وذلك في إطار التصميم التشاركي القائم على أساس استعراض التحديات الحالية والحلول المقترحة، لتبني أفضل المبادرات المستقبلية، التي تدعم تطوير مشاريع الأسر المنتجة، وضمان استدامتها ومنافستها.

وجاء مختبر التمكين الاقتصادي والمعرفي للأسر المنتجة، قبل يوم على انطلاقة المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة، الذي تنظمه وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية، ويستمر 6 أيام.

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