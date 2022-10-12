21386 مركبة خضراء مسجلة في دبي

المصدر: دبي – وائل نعيم

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كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»، أن إجمالي المركبات الكهربائية في إمارة دبي وصل حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 10400 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات الهجينة في الإمارة 10986 مركبة، ما يجعل إجمالي المركبات الخضراء المسجلة في دبي 21386 مركبة.

وأضاف: بلغ عدد السيارات الحكومية الكهربائية في دبي 273 مركبة، فيما وصل عدد السيارات الحكومية الهجينة إلى 3687 مركبة. وبلغ عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر» 8379 متعاملاً منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى نهاية أغسطس الماضي.

رؤية

وأوضح معالي سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي أطلقت مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية عام 2014، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتعزيز التنقل الأخضر. كما تدعم مبادرة «الشاحن الأخضر» مساعي الهيئة الدؤوبة لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وفورات

وأضاف: تدعم المبادرة كذلك استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 - 2030، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30% بحلول عام 2030، وتعمل على زيادة أعداد السيارات الهجينة والكهربائية وانتشارها في الإمارة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة. وتقدر نسبة وفورات تكلفة الوقود للمتعامل بنحو 73%.

بنية تحتية

وقال الطاير: توفر هيئة كهرباء ومياه دبي بنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى العديد من الميزات ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر»، حيث يمكن للمتعامل استخدام محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث يتم إنشاء حساب له في خدمة الشاحن الأخضر. كما يمكن للمتعامل إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين. علاوة على ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة عن طريق استخدام ميزة «خاصية الزائر» شحن مركباتهم في محطات الشاحن الأخضر.

لوحة بيانات

وتوفر الهيئة «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر» لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية. ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ونحو 14 منصة للخرائط الرقمية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة موقعاً إلكترونياً شاملاً مخصصاً لأحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في دبي. ويهدف موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» www.dubaievhub.ae إلى زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية في دبي.

محطات

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن الهيئة توفر 336 محطة «شاحن أخضر» تغطي جميع أرجاء إمارة دبي. وتتضمن هذه المحطات أكثر من 600 نقطة شحن. وتعمل الهيئة على زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 1000 محطة بحلول عام 2025.

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