حاكم الشارقة يخصص 160 مليون درهم لرصف الطرق حول أراضي المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 160 مليون درهم لرصف الطرق والمحاور الرئيسية حول الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة للمواطنين على مستوى الإمارة.

جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، مؤكداً سموه أن موازنة رصف الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة في سنة 2022 كانت تقدر بمليار درهم، حيث تم إنجاز طرق بما يقارب 800 مليون درهم، تبقى منها 200 مليون درهم حتى نهاية العام سوف يتم عمل مشاريع طرق فيها.

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