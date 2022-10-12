وفد من سيشيل يتعرف إلى النماذج المبتكرة لحكومة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تعرف وفد حكومي من جمهورية سيشيل خلال زيارة رسمية للدولة، إلى نماذج العمل المتقدمة التي طورتها حكومة الإمارات، والتقى عدداً من المسؤولين الحكوميين في الدولة وبحث معهم سبل توسيع مجالات الشراكة وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي تم توقيعها بين البلدين في مارس الماضي.

وعقد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اجتماعاً مع وفد جمهورية سيشيل الذي ضم نادر حسن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين في سيشيل.

كما تم عقد لقاء مع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ولقاء مع عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء تعرفوا خلالها إلى نماذج عمل حكومة الإمارات في مجالات الخدمات الحكومية والأداء والتميز وبناء القدرات والمسرعات الحكومية، وغيرها، إضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل لبحث مجالات التطوير في العمل الحكومي.

ركيزة

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء أن تعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث الحكومي، يمثل ركيزة لتوجهات حكومة دولة الإمارات وسعيها الدائم لبناء شراكات هادفة وبناءة مع دول المنطقة والعالم هدفها تمكين الحكومات من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.

وقال عبدالله لوتاه خلال استقباله الوفد، إن التعاون بين حكومتي البلدين شهد تطورات متسارعة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في مارس الماضي، تمثلت في عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، والتي ناقشت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، والتعاون في مجالات التحديث الحكومي.

مشيراً إلى أن زيارة وفد جمهورية سيشيل تبني على هذا المسار وتأتي في سياق الجهود لمشاركة التجارب والنماذج المتقدمة التي طورتها حكومة دولة الإمارات مع حكومة سيشيل الصديقة.

إنجازات

واستعرضت حكومة دولة الإمارات إنجازاتها في مجالات تعزيز التخطيط المالي الاستراتيجي وتحسين كفاءة وفعالية الميزانية الاتحادية، وتحقيق الوفورات والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية من خلال تطوير آليات مبتكرة وفعالة لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، بما يضمن خدمة المصالح المالية والاقتصادية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية في هذه المجالات.

واطلع الوفد الحكومي من جمهورية سيشيل على المبادرات والمشاريع التي أطلقتها حكومة الإمارات في مجال الأداء الحكومي شاملة إطلاق برنامج أداء لحكومة دولة الإمارات والاستراتيجيات الحكومية الهادفة لجعل الدولة الأفضل عالمياً بحلول مئويتها، كما تعرف على مبادرات حكومة الإمارات في إيجاد الحلول السريعة للتحديات بتطبيق منهجية تحدي الـ100 يوم في المسرعات الحكومية.

كما اطلع على مبادرات الخدمات الحكومية بما في ذلك بناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية، وتقييم مراكز الخدمة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية الهادفة لرفع مستوى الخدمة، وتسريع التحول الرقمي الشامل، إضافة إلى بناء القدرات والكفاءات الحكومية في إعداد الجيل التالي من القيادات الحكومية.

وزار الوفد مركز خدمات «1» أول مركز على مستوى العالم يوفر منصة لتصميم وتقديم الخدمات الحكومية، كما زار منطقة 2071 التي تديرها مؤسسة دبي للمستقبل، واطلع على المنجزات التي يستعرضها متحف المستقبل في دبي.

شراكة

وقعت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية سيشيل مذكرة شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب في التطوير والتحديث الحكومي، حيث وقع الاتفاقية معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

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