«جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تعزز الإدراك القيادي

المصدر: (دبي - البيان )

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نظم مجلس الشباب للقيادة والابتكار بجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، ضمن البرامج التي يطرحها المجلس لتحقيق أهداف نبيلة، وتبني قدرات وخبرات أعضاء وعضوات المجلس.

وقالت أمينة الدبوس السويدي المديرة التنفيذية للجائزة: تحرص الجائزة على تقديم أفضل الخدمات الحضارية للطفولة والشباب، ولذلك نظمت إدارة الجائزة مجموعة من الدورات وورش العمل من معهد SMT.

وتناولت الدورات مفهوم القيادة ومسمياتها ومصنفاتها وأهميتها وكيفية الوصول إليها، إلى جانب مفهوم الضغوط، التي تواجه القيادة وكيفية التصدي لها بضوابط دقيقة. كما تناولت الدورات تحمل المسؤولية، وفحوى الثقة في نفسية القائد بحرفية عالية.

واختتمت الدورات بموضوع فهم إدراك الشخصيات وكيفية الوصول إلى مداخل ومخارج وتصرفات الشخصيات.

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