سفيرنا غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس النيجر

المصدر: نيامي - وام )

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قدم راشد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، أوراق اعتماده إلى محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، سفيراً غير مقيم لدى النيجر، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي. ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بازوم، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.ومن جانبه، حمل رئيس جمهورية النيجر السفير راشد الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. (

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