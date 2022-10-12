مؤتمر علمي حول الريادة في الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الصحة النفسية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، مؤتمراً علمياً تحت عنوان «الريادة في الصحة النفسية 2022» في دبي.

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام ويحتفى به هذا العام تحت شعار «الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية».

افتتح المؤتمر الدكتور عصام الزرعوني الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمشاركة متحدثين من المؤسسة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وعدد من الجامعات والكليات في الدولة التي تقدم برامج الصحة النفسية ورواد أعمال في مجال الابتكار في الصحة النفسية الرقمية ومتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية من الدنمارك وفنلندا.

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وأكد الدكتور عصام الزرعوني أن اليوم العالمي للصحة النفسية يعد منصة سنوية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية وأثرها على رفاهية المجتمع وسعادة أفراده.

وقال: قطعت حكومة الإمارات خطوات سريعة في دعم توفير خدمات الصحة النفسية ذات المستوى العالمي، كما يعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وقانون الصحة النفسية المحدث من أهم الإنجازات التي تضع هذا المجال في مقدمة أولويات الرعاية الصحية.

من جانبها أوضحت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تضع في قائمة أولوياتها تعزيز خدمات الصحة النفسية التكاملية وتطوير الشراكات للمضي بالبرامج الوقائية ووضع السياسات وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المبتكرة وإجراء البحوث لدمج التقنيات الرقمية في نموذج الرعاية في الصحة النفسية، لافتة إلى أن الإدارة تعمل على المبادرات التي تساهم في تطوير بيئة عمل إيجابية ونشر الوعي حول أهمية الممارسات الحياتية التي تعزز الصحة النفسية.

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