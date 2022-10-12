عمار النعيمي يطلع على نتائج دراسة مؤشر جاذبية عجمان 2021

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نتائج دراسة مؤشر جاذبية عجمان للعام 2021 والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي طوره مركز عجمان للإحصاء.

وعبر سمو ولي عهد عجمان عن فخره بالنجاحات المتواصلة والمستوى الرفيع للعناية بالمجتمع الذي تحققه الإمارة وتعكس مدى التعافي من آثار جائحة كوفيد 19 في كافة القطاعات الحيوية في عجمان.

تطوير

ويأتي تطوير مؤشر جاذبية عجمان ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ورؤيته السديدة الملهمة للقيادات الحكومية لاستحداث أدوات علمية وعصرية وأساليب استثنائية بطريقة استباقية، وضرورة فتح قنوات مباشرة لإشراك أفراد المجتمع وتشجيع تفاعلهم كعنصر أساسي في تحسين وتطوير الأداء الحكومي بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

حيث تم تصميم واختبار المؤشر وفق الأساليب العلمية والعملية للتحقق من مدى ملاءمته وموثوقيته. ويقيس مؤشر جاذبية عجمان بشكل سنوي مدى جاذبية الإمارة من خلال قياس 6 مؤشرات رئيسية ويرصد نمط التغير به بالاستناد إلى مجموعة مهمة من المؤشرات للقطاعات الحيوية بشكل شمولي متضمنة الرعاية الصحية والتعليم، والخدمات العامة والبنية التحتية، والاتصالات والمواصلات.

حيث سيكون المؤشر إحدى الأدوات الداعمة لعملية التخطيط واتخاذ القرار وتخصيص الموارد وقياس الأداء وتحديد المجالات ذات الأولوية من أجل التحسين والتطوير من منظور المجتمع. واستعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء تفاصيل الدراسة التي تم إعدادها وصياغتها وفق أسلوب علمي لقياس مؤشر جاذبية عجمان من خلال قياس رضا الجمهور عن القطاعات الحيوية الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشر الجاذبية لعام 2021 حيث حقق نسبة قدرها 91.5% بنمو قدره 7.7% عن نتيجة العام 2019 في كافة القطاعات الحياتية التي تهم سعادة أبناء الإمارة والقاطنين فيها وتلبية احتياجاتهم.

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