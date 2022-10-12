طقس اليوم بالإمارات صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً وصباحا، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 03:07 والجزر الأول عند 08:02 والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:31المد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الأول عند الساعة 17:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 90 35

دبي 36 26 85 35

الشارقة 36 25 85 35

عجمان 34 27 85 45

أم القيوين 33 24 85 45

رأس الخيمة 35 22 85 35

الفجيرة 34 26 70 20

العـين 38 23 75 10

ليوا 38 21 90 15

الرويس 34 22 90 25

السلع 38 23 90 10

دلـمـا 33 27 85 35

طنب الكبرى 32 28 80 45

طنب الصغرى 32 28 80 45

أبو موسى 32 28 80 45.مل.

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