خبير دولي متخصص في استشراف المستقبل: الإمارات منارة تشع بالوعي والمعرفة

المصدر: وام

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أكد الدكتور ميتشيو كاكو خبير في الفيزياء النظرية والمتخصص مجال العلوم واستشراف الاتجاهات المستقبلية، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية فريدة ونهجا متميزا في احتضان المستقبل واستيعاب متغيراته الأمر الذي تجسد ببرنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء، ووصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، بما يعكس القناعة الحقيقية بإمكانية أن تكون الدولة جزءاً من منظومة استكشاف الفضاء حول العالم.

وقال كاكو في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالتزامن مع مشاركته في فعاليات منتدى دبي للمستقبل: "قفزت دولة الإمارات إلى طليعة دول العالم في الاستكشافات الفضائية وباتت منارة للوعي والمعرفة والتمكين"، مشيداً بنهجها في دعم الشباب وتمكينهم والاستثمار فيهم، باعتبارهم أساساً رئيساً في تشكيل المستقبل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد في مقدمة الدول بمجال تمكين الأجيال الناشئة وتشجيعهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا، مشدداً على دور العلم والمعرفة وإرشاد الطاقات الواعدة وتوجيههم نحو قيادة قطاعات المستقبل لتجاوز التحديات المختلفة التي قد تنشأ مستقبلاً.

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